Free Caraïbe : déjà un an de révolution, mais que vaut officiellement son réseau mobile ? L’Arcep répond

Le régulateur publie les résultats de sa campagne 2022 de mesure de la qualité de service aux Antilles et en Guyane. Un an après son lancement, Free Caraïbe n’est pas ridicule, bien que ses débits apparaissent inférieurs à ceux de ses rivaux.

Que vaut le réseau de Free Caraïbe par rapport à ses concurrents ? Il y a un an, l’opérateur révolutionnait le marché des télécommunications mobiles sur les territoires français ultramarins de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec un forfait généreux en data (120Go/mois) à 9,99€/mois, jusqu’à 6 fois moins cher que les offres sans engagement, de quoi redonner du pouvoir d’achat aux habitants des Antilles-Guyane.

Un an après, son service abonné fait ses preuves puisque 90% des clients en sont satisfaits. Pour séduire, l’opérateur réalise d’importants investissements sur le réseau avec l’ambition d’injecter environ 100 millions d’euros sur cinq à six ans, pour moderniser les infrastructures et densifier son réseau mobile sur l’ensemble des territoires. Free Caraïbe couvre près de 89 % de la population sur les territoires Caribéens en 4G. L’opérateur est d’ailleurs candidat pour l’obtention des fréquences 5G dans les Antilles.

La qualité de service du réseau de Free Caraïbe mesurée pour la première fois

Le 22 mai, l’Arcep a publié les résultats de sa campagne 2022 de mesure de la qualité de service aux Antilles et en Guyane. L’occasion de faire le point pour la première fois sur la qualité du réseau de Free via monreseaumobile.arcep.fr. L’opérateur bénéficie d’un contrat de mutualisation avec Digicel.

“Cette campagne représente plus de 400 000 mesures sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, pour six opérateurs mobiles au total. L’enquête a porté sur les services mobiles les plus utilisés, notamment : Voix et SMS, appels maintenus pendant 2 minutes et sans perturbation audible, qualité vocale, SMS reçus en moins de 10 secondes ; et l’usages d’internet avec débits moyens (montants et descendants), navigation Web (pages chargées en 5 et 10 secondes), vidéos visionnées de qualité correcte et parfaite”, explique le régulateur.

En Guadeloupe, si Orange présente la meilleure qualité de service sur la grande majorité des indicateurs. Free Caraïbe se place deuxième pour la qualité vocale (MOS) sur les axes routiers, et troisième sur les pages Web chargées en moins de 10 secondes ainsi que sur les vidéos en ligne. Sur les débits, l’opérateur est à la traîne avec 12 Mbits/s en moyenne en download contre 44 Mbits/s pour Orange.

En Martinique, la navigation Web de tous les opérateurs se rapproche de niveau mesuré dans l’Hexagone. Orange se classe encore une fois premier sur de nombreux indicateurs de qualité. Sur les usages d’internet, Digicel et Free Caraïbe ferment la marche. Sur les vidéos visualisées pendant deux minutes et de qualité parfaite, l’opérateur de Xavier Niel obtient un score de 84% contre 97% pour Orange et 88% pour SFR. Sur les débits descendant, le retard est important. L’opérateur historique propose 61 Mbits/s en moyenne contre seulement 16 Mbits/s pour Free.

En Guyane, SFR se classe premier pour le taux de vidéos visionnées et en qualité parfaite. Il occupe la deuxième place tant sur les indicateurs Voix et SMS que les usages d’internet alors qu’Orange est en tête de classement pour les indicateurs Voix, notamment sur les axes routiers. Sur les usages d’internet, Free Caraïbe devance légèrement Digicel et occupe la troisième place. Pour tous les opérateurs, les performances sur les axes routiers sont faibles par rapport au reste du territoire national.

À Saint-Martin, Free Caraïbe présente de bonnes performances sur les usages d’internet en se classant deuxième sur la navigation web et les vidéos en ligne juste derrière Orange. Idem sur les appels maintenus pendant 3 minutes et sans perturbation. Enfin, à Saint-Barthélemy, la filiale d’Iliad l’emporte sur l’internet mobile et doit s’incliner face à ses rivaux sur la voix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox