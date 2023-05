Oqee Ciné : Canal+ lance une nouvelle fonctionnalité de ciblage contextuel pour les annonceurs sur la plateforme de Free

Films ou séries, genre de contenus et type de supports, les annonceurs peuvent désormais profiter d’une nouvelle fonctionnalité pour établir l’environnement de la diffusion de leurs publicités sur Oqee Ciné.

Depuis le 7 mars 2023, la régie publicitaire de Canal+ commercialise les espaces publicitaires d’OQEE Ciné, la nouvelle plateforme AVOD de Free accessible sans surcoût et en illimité à l’ensemble de ses 11 millions d’abonnés Freebox sur de nombreux supports.

Aujourd’hui, Canal+ Brand Solutions annonce le lancement d’une nouvelle fonctionnalité de ciblage contextuel sur OQEE Ciné pour les annonceurs et les agences médias, rapporte La Correspondance de la Publicité. Plus concrètement, ces derniers ont désormais la possibilité de prendre appui sur le catalogue de plus de 300 contenus de cette plateforme AVOD pour établir l’environnement de diffusion de leurs publicités que ce soit par type de programmes à savoir films ou séries, par genre (drame, action, comédie, science-fiction) ou par support (Box et TV, mobile ou web). Selon la régie publicitaire de Canal+, de nouvelles capacités de ciblage selon le profil et l’audience seront mise en place prochainement sur Oqee Ciné pour les annonceurs.

Porté par ce partenariat avec Free, Canal+ Brand Solutions a lancé le 7 avril myVIDEO+, une nouvelle offre publicitaire 100% vidéo qui capitalise sur la complémentarité des plateformes myCanal et Oqee Ciné. L’objectif est de garantit l’émergence de marques avec la diffusion campagnes à 80% sur myCanal et 20% sur Oqee Ciné”. L’intérêt est de profiter d’une complémentarité entre les deux plateformes et d’une exposition maximale sur celle de Free puisque les formats publicitaires sont 100% non skippable. De nombreuses marques sont déjà présentes CIC (groupe Crédit Mutuel), BNP Paribas, Matmut, Système U, Renault, Audi, Skoda, DS, Peugeot, Cacharel, Azzaro, Vitalift et Zeplug. Pour garantir une émergence maximale pour les marques, l’inventaire est limité à 3 minutes par contenu sur la plateforme de Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox