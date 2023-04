Canal+ lance une nouvelle offre publicitaire hybride sur myCanal et Oqee Ciné de Free

Canal+ Brand Solutions annonce enrichir ses offres digitales avec le lancement de myVIDEO+ sur myCANAL et OQEE Ciné.

Depuis le 7 mars 2023, la régie publicitaire de Canal+ commercialise les espaces publicitaires d’OQEE Ciné, la nouvelle plateforme AVOD de Free accessible sans surcoût et en illimité à l’ensemble de ses 11 millions d’abonnés Freebox sur de nombreux supports.

Porté par ce partenariat, Canal+ Brand Solutions a annoncé le 7 avril le lancement de myVIDEO+, une nouvelle offre publicitaire 100% vidéo qui capitalise sur la complémentarité des plateformes myCanal et Oqee Ciné. “Cette offre premium garantit l’émergence de votre marque avec une diffusion de votre campagne à 80% sur myCanal et 20% sur Oqee Ciné”, explique la régie publicitaire de la filiale de Vivendi. L’objectif est de proposer une présence “unique au cœur des contenus gratuits des chaines du groupe Canal+ à travers ses verticales sport, pop culture, divertissement, lifestyle et info et du catalogue de plus de 300 films et Séries” de la plateforme de vidéo à la demande de Free.

Les usages des deux services apparaissent aujourd’hui en effet complémentaires, de quoi favoriser l’attention. Sur myCanal qui revendique 11 millions de visiteurs uniques par mois, 61% de l’inventaire publicitaire est représenté sur l’écran TV et 25% sur le mobile contre 95% et 5% pour Oqee Ciné. L’intérêt est de profiter d’une exposition maximale puisque les formats publicitaires sont “100%% non skiables” et le taux de complétion est élevé, de 90 à 95% selon la plateforme. Enfin, les profils d’audience sont proches avec un public socle commun ( 25-49 ans et les actifs).

Canal+ Brand Solutions a déjà établi des partenariats avec l’ensemble des chaînes de la filiale de Vivendi, mais aussi avec Eurosport, Discovery et d’autres acteurs de l’audiovisuel. Cette diversité lui permet de se présenter comme la 1ere régie thématique en audience moyenne, en parts d’audience et en couverture mensuelle auprès des principales cibles commerciales, en touchant 26.6 millions de téléspectateurs chaque mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox