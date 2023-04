Free Mobile lance une nouvelle page “ça bouge pas”

En complément d’une campagne publicitaire “ça bouge pas” sur le web et dans le mobilier urbain, Free Mobile lance une nouvelle page dédiée afin de marquer un peu plus sa différence avec la concurrence.

A l’heure où Orange, SFR et Bouygues augmentent le prix leurs forfaits mobiles et fixes dans le contexte inflationiste, Free fait figure d’exception. S’il n’a rien promis sur les box, l’opérateur a fait la promesse de bloquer des prix sur ke mobile jusqu’en 2027. Et force est de constater que l’ex-trublion met aujourd’hui le paquet pour le faire savoir au plus grand nombre.

Après avoir lancé une nouvelle campagne digitale en janvier afin de marquer le coup sur les réseaux sociaux avec comme maître mot, “ça bouge pas”, Free a par la suite déployé son dispositif dans le mobilier urbain. Dans les abribus, plusieurs affiches pullulent depuis plusieurs semaines : “Bougez pas, votre bus arrive. Voilààà, on bouge pas, comme les prix de nos forfaits mobiles. Et ça jusqu’en 2027” peut-on notamment lire.

Aujourd’hui, Free Mobile complète son arsenal en lançant sur son site internet une page dédiée “Ça bouge pas d’un centime”. L’occasion pour lui de rappeler que depuis son lancement en 2012, “Free Mobile a maintenu inchangé le prix de ses forfaits mobiles historiques (19,99€/mois pour le Forfait Free et 2€/mois pour le Forfait 2€). Dans le même temps, Free a enrichi régulièrement le Forfait Free à prix inchangé : en data : 3 Go > 20 Go > 50 Go > 100 Go > 150 Go> 210 Go, mais aussi en intégrant la 4G puis la 5G sans surcoût”, sans oublier l’ajout de nombreuses destinations depuis l’étranger (25 Go/mois de data depuis plus de 70 destinations). La concurrence ne peut pas en dire autant. L’offre Série Free n’est quant à elle pas concernée par cet engagement, son prix et son enveloppe de data sont amenés à évoluer en fonction des offres de ses rivaux. Au bout d’un an, les abonnés basculent vers son offre la plus musclée.

« Nous sommes le seul opérateur à avoir décidé de ne pas bouger le prix de nos forfaits mobiles. Malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements actuellement réalisés pour déployer la 5G dans tous les territoires, nous avons tenu notre promesse en 2022 et nous maintenons notre engagement pour les 4 prochaines années”, avait déclaré à ce propos en janvier Thomas Reynaud, directeur général de d’Iliad, maison-mère de Free.

De leur côté, Orange, SFR et Bouygues Telecom justifient leur choix d’augmenter leurs prix être par une forte hausse de leurs coûts d’exploitation, notamment concernant l’énergie, l’approvisionnement et les matériaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox