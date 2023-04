Les internautes se lâchent sur les réseaux : un abonné Freebox a beaucoup de talent, une astuce Delta, c’est quoi une jarretière ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Un serveur Delta disposé pas comme les autres, une intégration parfaite dans le mur avec une ouverture à l’arrière donnant accès à la gaine technique. Seul hic, le boîtier est bloqué à l’étape 2.

La Freebox Delta a plusieurs cordes à son arc comme celle-ci : son port USB-C permet de recharger vos smartphones, appareils connectés ou encore l’Apple Watch.

Bonjour @Freebox je me permets de vous poser cette petite question, le port USB-C sur le coté de la freebox delta server, peut-il être utilisé pour brancher un chargeur pour les SmartWatch ? merci par avance et désolé pour cette demande, bonne journée et à bientôt 😃😉 pic.twitter.com/l8tJQhyVaF — Alexandre S. (@alexloulou1) April 5, 2023

Orange teste vos connaissances techniques en matière d’infrastructures télécoms : ” C’est quoi une jarretière ?”.

Deux ans après avoir lancé l’eSIM, Bouygues Telecom préfère encore l’envoi par courrier ou une souscription en magasin. Les touristes sont quant à eux privilégiés. Lancée par l’opérateur en avril 2022, l’offre My European eSim est une nouvelle solution prépayée présentant la particularité d’être uniquement disponible sous forme de carte SIM virtuelle. Concrètement, il leur suffit de scanner un QR code pour installer cette carte SIM virtuelle.

"Fun fact" on peut recevoir une eSIM par email avec le forfait pour les touristes chez @bouyguestelecom mais par contre pour les clients réguliers c’est seulement en magasin ou par courrier! Quand est ce qu’on va enfin pouvoir l’avoir par mail comme chez tout le monde? pic.twitter.com/OyNvxVfVw0 — Tomy 🌎 (@catomy0) April 1, 2023

Reef, le faux ennemi de Free s’est-il réellement avoué vaincu sur Twitter ? Peu probable, à l’issue d’un appel d’offres mené à l’automne 2022, l’agence média du réseau GroupM et WPP a été retenue par Free en vue du développement de sa stratégie média multicanale. L’une de ses missions, est de soutenir l’outil publicitaire décalé Reef.

Bien essayé quand même 🤡 — Free (@free) April 5, 2023

