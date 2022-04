Bouygues Telecom lance une nouvelle offre eSIM pour les touristes étrangers

L’opérateur annonce aujourd’hui le lancement de My European eSim, son offre “100% digitale” dédiée aux touristes.

Une solution plus facile pour ceux voulant se rendre en France ou en Europe sans s’encombrer d’une carte SIM. Bouygues Telecom dévoile ce mardi 12 avril My European eSim, une nouvelle solution prépayée présentant la particularité d’être uniquement disponible sous forme de carte SIM virtuelle.

Concrètement, il suffira pour les touristes souhaitant y souscrire de scanner un QR code pour installer cette eSIM. My European eSim est commercialisée pour 39.90€, soit le même prix que l’offre classique avec carte SIM déjà proposée par Bouygues Telecom depuis 2019. Cette offre inclut ainsi 20 Go de data utilisables en France et en Europe, les appels et SMS illimités ainsi que 25€ de crédits pour des appels internationaux. La formule “est conçue spécialement pour les visiteurs voyageant en France et en Europe qui souhaitent profiter pleinement de leurs communications sans frais de roaming supplémentaires“, explique l’opérateur.

Ce QR code est accessible directement depuis le site web de Bouygues Telecom mais aussi auprès des professionnels locaux du tourisme. L’opérateur s’est d’ailleurs allié avec Atout France pour développer cette eSIM prépayée : “sa fine connaissance des marchés internationaux et des acteurs de la distribution de voyages permet à Atout France de développer la visibilité et la notoriété de la solution“. L’offre propose également une application mobile incluant un guide de voyage, avec des bons plans et des informations pratiques. Les tour-opérateurs, agences de voyage et autres acteurs du domaine touristique peuvent également, via un système d’affiliation, la proposer à leurs clients.