Google annonce un plan pour lutter contre le spam et les arnaques sur Gmail

La lutte contre le phishing et les messages indésirables n’est pas oubliée par Google pour son outil de messagerie puisqu’il annonce de nouvelles règles.

Les arnaques restent légions sur internet et l’un des moyens préférés des malfrats pour piéger un consommateur est l’envoi de mails frauduleux. Se faisant passer pour des administrations ou des entreprises connues, ils peuvent envoyer des courriels visant avant tout à voler vos données ou votre argent, mais aussi polluer votre boîte de réception avec des spams. Gmail entend passer à la vitesse supérieure pour lutter contre cela l’année prochaine.

Gmail annonce déjà filtrer plus de 99% des messages indésirables avant qu’ils atteignent votre boîte mail, mais veut intensifier la lutte. Ainsi, de nouvelles mesures vont être mises en place pour les internautes envoyant plus de 5000 messages par jour depuis ou vers des adresses Gmail. Google exigera une authentification de leur identité. De plus, un système de signalement sera disponible et si un expéditeur dépasse un certain seuil de signalements, il pourra être totalement bloqué.

Les messages récurrents et les newsletters ne sont pas oubliés puisqu’ils devront permettre une désinscription rapide via un lien de l’email. Les demandes doivent par exemple être traitées en deux jours maximum, sans quoi un blocage serait appliqué de la part de Google. Ces mesures seront effectives dès le mois de février prochain.

Source : Presse-Citron

