Oqee : Free lance une nouveauté sur les iPhone, iPad et Apple TV pour les abonnés Freebox

Une nouvelle version d’Oqee est déployée sur l’App Store pour les appareils d’Apple avec plusieurs correctifs et l’arrivée d’une fonctionnalité, les films et séries d’Oqee Ciné peuvent être lus directement via Chromecast.

Il est l’heure de mettre à jour Oqee. Dans une version 1.35 déployée actuellement sur iPhone, iPad et Apple TV, l’opérateur annonce la possibilité, après les contenus VOD en septembre, la possibilité de diffuser dorénavant les films et séries du service Oqee Ciné sur Chromecast.

Dans le même temps, le problème de la lecture des chaînes en direct sur iPad Air 2 a été corrigé tout comme l’instabilité dans le Guide TV pouvant survenir lors du filtrage des chaînes favorites.

Avec l’interface TV OQee by Free, il est possible de visionner plus de 580 chaînes TV en direct dont 220 incluses et de nombreux replays, ainsi que bénéficier de fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, enregistrement…). Le nouveau service AVOD de Free, OQEE Ciné, est également intégré avec plus de 500 films et séries et des dizaines de nouveaux titres rejoignant le catalogue chaque mois.

