IA : que cible exactement Iliad avec son nouveau supercalculateur ?

Avec son récent investissement dans l’intelligence artificielle, Iliad a de la suite dans les idées, indique le dirigeant de Scaleway, sa filiale cloud.

La maison mère de Free, Iliad a annoncé la semaine dernière acquérir un supercalculateur et avoir réalisé des investissements importants dans le but clairement affiché de devenir un champion européen de l’intelligence artificielle. Le CEO de Scaleway, Damien Lucas, s’est exprimé sur les possibilités créées par ces investissements et notamment sur les marchés ciblés dans une interview pour le Journal Du Net.

Ainsi, avec ce supercalculateur, Iliad cible “prioritairement des organisations européennes“.”Dans un certain nombre de cas, les données d’entraînement peuvent être sensibles. D’où la volonté de certains de nos clients de ne pas exporter leur data d’apprentissage à l’étranger. Un hébergement local permet de les conserver sous une législation territoriale française et par extension européenne” explique-t-il.

Avec une telle proposition, l’intérêt pour la protection des données des clients est ainsi claire et permet aux organisations ciblées de se soustraire aux réglementations américaines (Cloud Act). Deux types de clients sont privilégiés : les start-up développant de nouveaux modèles d’IA et les grands groupes “qui créent des applications d’IA dans de très nombreux domaines. C’est le cas d’acteurs dans le secteur automobile pour concevoir les véhicules autonomes, mais aussi dans la banque et la finance, dans la santé ou encore dans l’industrie cinématographique“. Avec toutes les avancées imaginables permises par l’IA, la puissance de calcul de Scaleway (la plus grosse capacité en Europe) doit permettre de développer ces usages et de les pérenniser. Damien Lucas explique également cibler les administrations centrales, pour des raisons de confidentialité, avec comme exemple la DGSI, la DGSE ou même la direction générale des impôts.

