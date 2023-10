iPhone 15 : Apple reconnaît un problème de surchauffe

Moins d’un mois après son lancement, le nouvel iPhone essuie encore quelques plâtres dont un problème gênant de surchauffe. Apple est sur le coup.

Si votre tout nouvel iPhone 15 ou 15 Pro surchauffe, attendez la prochaine version d’iOS avec impatience. Suite aux témoignages de plusieurs utilisateurs, Apple explique avoir “identifié quelques situations dans lesquelles l’iPhone peut fonctionner plus chaudement que prévu“.

Le fabricant explique que les iPhone peuvent paraître plus chauds durant les premiers jours d’utilisation à cause de l’augmentation de l’activité en arrière-plan, une conséquence logique de la configuration d’un nouveau modèle selon la firme de Cupertino. Cependant, le problème n’est pas nié : un bog d’iOS 17 a ainsi été découvert ainsi qu’un problème concernant des mises à jour d’applications tierces qui contribuent à cette chauffe anormale, notamment chez Instagram, Uber et Asphalt 9.

Apple annonce ainsi qu’une mise à jour (iOS 17.1) sera déployée pour corriger ces soucis, sans réduction de performance sur les iPhone 15 et 15 pro.

Source : Les Numériques

