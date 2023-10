La Freebox V9 devra faire ses preuves, un choix de Free ne fait pas l’unanimité… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La prochaine Freebox sera haut de gamme et est attendue au tournant

Nous vous l’annoncions samedi dernier, la Freebox V9 sera bel et bien une offre haut de gamme et est déjà en production. Un choix qui a surpris beaucoup de Freenautes alors que la Delta n’a que 5 ans et engendré des réactions oscillant entre déception et enthousiasme, avec un soupçon de méfiance…

Il faut faire attention avec Free Flex, mais ne mélangeons pas tout

En cherchant à faire des économies, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver à payer pour rien. Le Canard enchaîné s’est intéressé aux offres groupées proposées par Bouygues Telecom, Orange et SFR. Près d’un tiers des abonnés (31%) à ces offres n’arrêtent pas de payer leur terminal alors que le coût est largement amorti, selon l’Arcep. Comme souvent pour des offres de crédit, il faut être très prudent et certains ont ensuite comparé les offres incriminées à Free Flex. Si effectivement, il convient d’être attentif à la fin des 24 mois de paiement, la comparaison n’est pas forcément pertinente puisque l’offre est totalement déconnectée du forfait Free Mobile. En d’autres termes, une fois que vous avez mis fin au paiement, vous gardez votre forfait, tandis que le prix supplémentaire chez la concurrence reste sauf si vous résiliez l’offre internet.

Bouygues Telecom premier… mais pour quoi faire ?

À travers un partenariat inédit dans l’Hexagone, la plateforme AVOD Pluto TV annonce être directement disponible sur les Bbox de Bouygues Telecom. Une manière pour la plateforme détenue par Paramount Global d’étendre sa portée à l’ensemble des clients de l’opérateur, après avoir récemment intégré les téléviseurs Philips. Elle était déjà accessible via le magasin d’applications d’Android TV et à travers de nombreux supports, mais il s’agit de la première intégration directe au player d’une offre télécom française. Cependant, la nouveauté est-elle si intéressante pour les abonnés concernés ? Les Freenautes ne sont pas tous convaincus…

Le changement, ce n’est pas toujours plaisant

Free présentait la semaine dernière son nouveau Webmail basé sur Roundcube. Au programme, une plus grande capacité de stockage, une interface personnalisable, un design plus moderne et diverses nouvelles fonctionnalités. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la refonte n’a pas l’air au goût de tout le monde…

Une promesse est une promesse… Mais pas pour Orange ?

Lors de la conférence annuelle Territoires connectés de l’Arcep le 28 septembre, Jean-Noël Barrot ministre délégué en charge du Numérique a indiqué qu’un accord est en discussion avec Orange pour mettre fin au ralentissement des déploiements FTTH en zone AMII. Cet accord permettrait un délai rallongé pour l’opérateur historique, qui cumule déjà beaucoup de retard dans les villes moyennes alors qu’il était déjà tenu à un engagement remontant à 2018…

