Le Canard enchaîné attaque et se moque de pratiques controversées d’Orange, Bouygues et SFR

Les offres comprenant un abonnement mobile et un téléphone restent un bon moyen de se faire de l’argent pour les opérateurs, explique le palmipède.

En cherchant à faire des économies, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver à payer pour rien. Le Canard enchaîné s’est intéressé aux offres groupées proposées par Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Ces offres combinant un smartphone et un abonnement téléphonique permettent aux abonnés d’échelonner le paiement de leur mobile sur une longue durée, mais il y a un hic. Près d’un tiers des abonnés (31%) à ces offres n’arrêtent pas de payer leur terminal alors que le coût est largement amorti, selon l’Arcep.

De quoi réaliser 500 millions d’euros de recettes par an, selon les estimations professionnelles citées par le canard. Les abonnés à ce type d’offres présentent 17% des 12 millions d’utilisateurs en France, avec une mensualité de 10 à 15€ en moyenne. Les mensualités peuvent continuer à être payées “parfois pendant plus de trois ans” et le Canard enchaîné dénonce ainsi un abus de faiblesse, où les utilisateurs finissent par payer entre 120 et 180€ par an pour rien.

Les opérateurs pour leur part affirment qu’aucune faute n’est commise, “chacun peut partir à la fin de son contrat” explique Orange, “le client est libre de souscrire un autre forfait, au prix qui correspond à ses besoins” ajoute Bouygues Telecom.

Source : Le Canard enchaîné (version papier)

