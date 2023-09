Free officialise le lancement de son “nouveau Webmail” et détaille les nouveautés

Free présente son nouveau Webmail basé sur Roundcube. Au programme, une plus grande capacité de stockage, une interface personnalisable, un design plus moderne et diverses nouvelles fonctionnalités.

Comme annoncé le 26 septembre, si vous utilisez une adresse mail free.fr, vous pouvez migrer vers le nouveau Webmail Free pour profiter notamment d’une capacité de stockage étendue à 1 Go, par rapport aux 250 Mo actuels, avec la possibilité de l’augmenter jusqu’à 10 Go sur demande.

“Cette nouvelle version du Webmail propose une interface personnalisable, basée sur Roundcube, qui est plus ergonomique, au design moderne, et parfaitement adaptée aux appareils mobiles, offrant ainsi à nos utilisateurs une expérience optimale. De plus, vous avez la possibilité de choisir le mode sombre (Dark-mode) pour une utilisation encore plus agréable”, indique aujourd’hui Free sur son portail.

De nouvelles fonctionnalités sont également disponibles pour “simplifier la rédaction des emails”. Un agenda est par ailleurs mise à disposition. Ce nouveau Webmail Free permet enfin de “mieux organiser vos données grâce à des options d’archivage, de rangement et de nettoyage intuitives.”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox