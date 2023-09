Les migrations du webmail Free vers Zimbra sont de nouveau ouvertes, ce qui permet de bénéficier de 10 Go de stockage

Vous pouvez de nouveaux bénéficier des avantages de Zimbra avec votre mail Free.

Si vous utilisez une adresse mail free.fr, vous pouvez de nouveau migrer du webmail Free vers la plateforme Zimbra, qui propose une meilleure interface mais également permet de disposer de 10 G0 de stockage. Ces migrations n’étaient plus disponibles depuis longtemps, et vous pouvez donc en bénéficier dès maintenant en vous rendant sur votre interface de gestion “mail”. Pour cela il faut se rendre à l’adresse https://subscribe.free.fr/login/ et indiquer les login et mot de passe de votre boite mail Free (et pas ceux de ceux de votre abonnement Freebox).

Il vous suffira ensuite de cliquer sur “demander la migration vers un compte 1Go”. Une fois cette migration réalisée, qui peut prendre 48h, vous pourrez demander à bénéficier de 10 Go de stockage, toujours depuis l’interface de gestion des mails. en cliquant sur “passer la capacité de Zimbra à 10 Go”

Source : Buzyspider

