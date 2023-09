Deezer annonce augmenter ses prix

Une nouvelle attendue qui est officialisée par le service de streaming français.

Une hausse concernant de nombreux pays, dont la France, et sur les deux offres proposées par Deezer.

Pour les abonnés, ce changement sera effectif à compter du 24 octobre, le tarif de l’offre premium (pour une seule personne) passe à 11.99€/mois tandis que la version famille voit son prix passer de 17.99€ à 19.99€/mois.

La plateforme musicale explique que cette hausse a pour but de « continuer à soutenir les investissements dans l’innovation pour proposer un soutien des artistes et améliorer l’expérience des fans ». Elle suit ainsi l’augmentation observée cet été d’Amazon Music et de Spotify.

Source : Les Numériques

