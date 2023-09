Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : une connexion instantanée pour les abonnés Freebox, la Révolution passe une vitesse …

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

24 septembre 2019 : Free lance sa box 4G+

“Ne surfez plus au ralenti avec la Box 4G+”. A la surprise générale et visiblement dans le but de se conformer à son obligation de proposer une offre 4G fixe seule, Free commercialisait le 24 septembre 2019 sa box 4G+, développée par Huawei. Une offre sans engagement à 29,99€/mois, satisfait ou remboursé. L’appareil a ensuite été utilisé par Free Proxi pour fournir une solution d’internet d’urgence pour les abonnés Freebox, avant d’être remplacé récemment par un outil directement estampillé Free.

26 septembre 2012 : La Neuf box devient officiellement La Box de SFR

Les rumeurs allaient bon train, mais l’officialisation a désormais été faite. Les offres Neufbox ont été transformées en Box de SFR le 26 septembre 2012. Les offres ADSL et Fibre sont donc arrivées sous la forme de 3 offres, avec la Box de SFR en zone dégroupée , celle en zone non-dégroupée et la Box de SFR en zone fibrée.

27 septembre 2016 : Canalsat inclus dans l’offre Freebox Révolution

Free lançait le 27 septembre 2016 une nouvelle offre devenue emblématique : le Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama et l’application myCANAL incluse pour 39,99 euros/mois. Elle est d’ailleurs toujours proposée sur la box mythique de Free à ce jour.

L’offre comprenait à l’époque l’accès à 50 chaînes dont 25 exclusives. Les abonnés qui souhaitaient conserver leur offre précédente continuaient de payer le même tarif soit 37,97 euros/mois. A noter que Free est devenu le seul opérateur à proposer ce bouquet qui s’est tout de même étoffé avec le temps et qui est également inclus pour la Freebox Delta.

28 septembre 2009 : une connexion instantanée !

À partir du 28 septembre 2009, les nouveaux abonnés Free n’avaient plus à attendre que leur ligne soit activée et de recevoir la Freebox pour bénéficier d’un accès Internet. Dès la validation de l’inscription, Free annonçait qu’il envoyait immédiatement des identifiants Free Wifi afin de pouvoir se connecter à Internet. Les identifiants étaient adressés par SMS sur le numéro de téléphone mobile communiqué lors de l’inscription. Pratique pour patienter !

30 septembre 2010 : la Freebox propose pour la première fois des chaînes en 3D

Souvenez-vous le début des années 2010 où l’on se posait la question de la démocratisation de la 3D. Et bien le 30 septembre 2010, Free annonçait qu’il allait proposer à ses abonnés 4 nouvelles chaînes et deux services de vidéos à la demande en 3D. Parmi ces chaînes, on trouvait NRJ12 3D, qui était disponible le jour même et annonçait l’arrivée prochaine de chaînes comme Penthouse 3D ou Brava 3D. Quant aux services de VOD, Free annonçait lancer Free Home Video 3D et proposer Dorcel 3D d’ici la fin de l’année 2010. Malheureusement, cette technologie n’aura jamais réussi à s’installer durablement dans les foyers français, si ce n’est chez d’irréductibles cinéphiles ayant investi dans un équipement compatible.

1er octobre 2013 : la Freebox Révolution passe au 1Gbit/s

Flashback, nous sommes le 1er octobre 2013, Free révolutionne une nouvelle fois le Très Haut Débit et propose à ses abonnés Freebox Révolution le débit en fibre optique le plus rapide en Europe sans changer de prix, soit 1 Gbit/s en réception et 200 Mbit/s en upload. Un débit descendant qui n’a pas bougé depuis, mais la Freebox a tout de même vu son upload passer à 600 Mbit/s, et son WiFi amélioré également.

1er octobre 2020 : les opérateurs ont enfin droit à leurs fréquences 5G

Un clap de fin après des enchères courtes mais des mois de difficultés parsemés de polémiques et de retards dus au Covid-19. Les enchères ont duré 3 jours et l’Arcep annonçait finalement le 1er octobre 2020 les fréquences obtenues par les quatre opérateurs candidats pour la 5G. Après 17 tours au total, le bloc de 10 MHz est revenu à 126 millions pour chaque opérateur, pour un montant total de presque 2.8 milliards d’euros avec les 50 MHz déjà attribués aux opérateurs.

Le bilan s’élève ainsi à 4 blocs pour Orange, 3 blocs pour SFR et un ex-aeqo pour Free et Bouygues Telecom. Le déploiement pour sa part se fera quelques mois après cette annonce, une fois les autorisations délivrées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox