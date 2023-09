Pluto TV : la plateforme de streaming gratuite débarque sur une nouvelle marque de téléviseurs connectés

Le service de VOD financé par la publicité s’installe sur les smart TV Philips, avec un déploiement à l’international mais aussi en France.

Un nouvel accord signé entre le fabricant et Paramount Global pour la disponibilité de Pluto TV sur de nombreux téléviseurs Philips.

La force de la plateforme, outre sa gratuité, est d’être disponible sur la majorité des écrans, soit les TV connectées, smartphones, tablettes, mais aussi Android TV, Apple TV, Fire TV et Chromecast. Les abonnés Freebox Pop et mini 4K y ont droit directement sur leur box TV. Ainsi, dès aujourd’hui, les téléviseurs de la marque sortis en 2023 peuvent découvrir l’application installée sur leur modèle. la disponibilité pour les modèles 2021 et 2022 est également prévue.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service AVOD propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime & investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver de nombreux films et séries à tout moment.

