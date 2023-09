Free Mobile propose un nouveau smartphone 5G pensé pour les petits budgets, encore moins cher pour ses abonnés

À peine officialisé en France par Xiaomi il y a quelques jours, le Redmi 12 5G débarque dans la boutique Free Mobile.

Un smartphone performant mais à petit prix. Telle est la promesse du Redmi 12 5G présenté lors de l’IFA 2023 de Berlin. Il s’inscrit en dehors de la gamme phare “Redmi Note”, mais présente tout de même quelques points forts. Il est actuellement disponible sur le site web de Free Mobile, uniquement dans son coloris noir et sa version 128 Go.

Au comptant, si vous ne disposez pas d’un abonnement Free Mobile, il faudra s’acquitter de 219€, mais vous pouvez aussi utiliser la solution Free Flex pour échelonner le paiement. Ainsi, lors de la commande, vous dépenserez 59€ puis 5.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat à 16€. Le tout avec une possibilité d’obtenir 20€ de remboursement sous forme d’avoir en suivant la procédure décrite dans cette brochure.

Mais les personnes étant connectées avec leurs identifiants Free Mobile bénéficient pour leur part d’une remise immédiate de 30€. Le smartphone passe donc à 189€ au comptant et en passant par Free Flex, la commande revient donc à 1€ puis 6.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 20€.

On peut noter un design assez agréable avec un dos en verre, mais outre l’esthétique, que vaut le Redmi 12 5G ? Il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, et 4Go de RAM, de quoi supporter les usages basiques. La partie écran est assez classique avec une dalle IPS Full HD de 6.79 pouces et un taux de rafraîchissement à 90HZ. Côté photo, comptez sur un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur secondaire de 2 mégapixels. Un des arguments est sa batterie, avec une capacité de 5000 mAh, de quoi permettre une grande autonomie, avec une charge rapide de 18W.

