Amazon lance une nouvelle offre combinant Ligue 1 et le Pass Warner

Deux pass pour une offre moins chère dans un pack proposé aux abonnés Amazon Prime.

Amateurs de sport et série, vous êtes servis. Si vous avez accès à Amazon Prime, vous pouvez bénéficier d’une offre regroupant Le Pass Ligue 1 et le Pass Warner, avec 6.99€/mois d’économie.

Ce nouveau pack est en effet proposé à 17.99€/mois, alors que pris individuellement, le Pass Warner et le Pass Ligue 1 coûtent respectivement 9.99€/mois et 14.99€/mois. Il est possible de résilier à tout moment si vous ne souhaitez plus en profiter.

Ce pack permet donc l’accès à 80% des matchs de Ligue 1, mais également à Eurosport pour les férus de compétitions sportives. En plus de cela, vous avez donc accès aux diverses chaînes incluses dans le pack Warner comme Cartoon Network, TCM Cinema, Boomerang, Discovery Channel ou encore Warner TV. Y sont diffusées des séries cultes comme Game of Thrones, Sex and The City, provenant de HBO. D’autres programmes sont proposés, comme des documentaires, des séries d’animation ou encore des programmes de divertissement comme “Retour à l’instinct primaire” ou “Ghost Adventures”.

Tous ces programmes et ces chaînes sont disponibles depuis l’application Prime Video, incluse dans Amazon Prime. Cet abonnement est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Pop et Révolution ainsi qu’aux abonnés Freebox mini 4K ayant lié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox