L’info en vidéo : la première brique de Free pour créer un géant européen de l’intelligence artificielle

Iliad, la maison-mère de Free, a annoncé de premiers investissements la semaine dernière dans l’IA comme l’acquisition du supercalculateur de Nvidia ou la création d’un laboratoire de recherche à Paris. Séance rattrapage en vidéo.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies.

Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir Twitter, TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts). Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur les toutes dernières annonces d’Iliad. Le groupe de Xavier Niel se lance à corps perdu dans l’IA avec l’ambition de créer un écosystème souverain en Europe et de faire émerger des champions afin de ne pas prendre trop de retard sur les géants américains comme Microsoft, Google et Amazon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox