Un nouveau jeu vidéo vient d’être lancé sur Freebox Révolution et Delta

Le Freestore se développe un peu avec l’arrivée d’un nouveau jeux.

Cela arrive de moins en moins souvent, mais un nouveau jeu vidéo est disponible depuis aujourd’hui sur la Freebox Révolution et la Freebox Delta-Devialet. Il s’agit de « Golf Box », une adaptation du mini golf. Il se joue avec la télécommande et vous pouvez gérer la direction de la balle ainsi que la force à l’aide de touches directionnelles.

Ce nouveau jeu propose 48 parcours de golf différents dans 4 mondes : foret, rochers, montagne et désert. Pour chaque parcours, différents obstacles sont intégrés comme des téléporteurs, de l’eau, de la glace, du sables, etc.

Golf Box est disponible sur le Freestore des Freebox Révolution et Delta Devialet. Vous pouvez l’installer gratuitement, puisque des crédits vous sont offerts, et vous pouvez en gagner d’autre si vous terminez votre parcours. Si vous n’avez plus de crédits, vous devrez bien sûr ensuite les acheter.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox