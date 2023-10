Les tout premiers réseaux fibre s’améliorent avec un taux d’incident en baisse de 50%

Altitude Infra accélère la rénovation forcée des tout premiers réseaux de fibre optique en France. Son plan de rénovation de 21 millions d’euros commence à porter ses fruits, la qualité de service s’améliore.

Créé avant le Plan Fibre très Haut Débit, le réseau de l’Essonne fait partie des tous premiers réseaux construits en France. Depuis quelques mois, il fait l’objet d’un grand plan de rénovation initié par Altitude Infra. Celui-ci porte ses fruits aujourd’hui avec la “réduction de 50% du taux d’incident par lien sur le Réseau Europ’Essone entre mars et septembre 2023”, a annoncé le 2 octobre l’opérateur d’infrastructure.

Dans contexte de malfaçons récurrentes observées sur les réseaux FTTH, le 3ème opérateur d’infrastructure de fibre optique en France est dans le viseur de l’Arcep depuis de nombreux mois, le régulateur a même pointé du doigt les réseaux les plus accidentogènes en France à travers des cartes par département.

Le réseau de l’Essone affichait en juillet le plus haut taux de panne en France (6,5%). Les sites les plus impactés sont des réseaux acquis en 2021 à la suite de la cession de Covage à SFR. Construits initialement par Tutor, ces derniers n’ont bénéficié d’aucun investissement dans les phases de changement d’actionnariat financier.

“Dès l’acquisition de ces réseaux en septembre 2021, Altitude Infra a mis en œuvre un programme d’urgence de remise en conformité d’un montant total de 3,8 millions d’euros, dont elle a assuré le financement exclusif. Fort de ce premier programme, Altitude Infra a accentué son engagement dans une extension de son plan de rénovation, pour un montant de 21 millions d’euros à sa charge exclusive”, apprend-on.

Selon Tony Cavelier, Directeur Exploitation d’Altitude iNfra, la manoeuvre consiste à “reprendre l’architecture même du réseau pour qu’il soit adapté aux besoins et usages actuels et au nombre de clients qui y sont raccordés. En 2011, au moment de sa construction, il n’était évidemment pas possible d’en anticiper les évolutions. Incontestablement, les malfaçons que nous constatons régulièrement à l’occasion des raccordements effectués par les opérateurs commerciaux pour les accès internet de leurs clients sont venues aggraver significativement la mauvaise qualité du réseau.”

Une « Opération coup de poing » a ainsi été lancée par les équipes d’Altitude Infra réalisent qui effectuent en parallèle de ma rénovation du réseau des recroisements entre les données pour mettre en lumière les zones géographiques où plusieurs clients ont remonté des incidents. “Cela nous permet d’identifier très rapidement l’origine d’un problème et d’agir de façon chirurgicale. Parfois, on peut, en une seule opération, rétablir plus 20 clients comme ici”, explique un collaborateur d’Altitude Infra.

Si les opérateurs estiment aujourd’hui que les réseaux impactés par les malfaçons sont minoritaires, l’Arcep préfère se baser sur ses propres calculs. En France, le taux moyen de panne est de 0,12 % sur le parc de lignes FTTH. Chez certains telcos, les chiffres explosent par endroits, de 10 à 50 fois supérieur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox