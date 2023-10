Free lance de nouveaux films gratuits sur sa plateforme Oqee Ciné pour tous ses abonnés Freebox

Au programme cette semaine sur OQEE Ciné : des films cultes avec Jack Nicholson, Seven Spielberg ou encore Tom Cruise, mais pas que.

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur toutes les Freebox, même mini 4K mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque semaine, de nouveaux contenus gratuits vont être ajoutés. Dès ce vendredi 6 octobre vous pourrez retrouver le charme de Tom Cruise dans Jerry Maguire : cet agent sportif aura besoin de tout son charisme et de son plus beau sourire pour surnager au milieu des requins de son milieu. Et s’il lui suffisait d’ouvrir les yeux pour trouver l’amour auprès de sa fidèle assistante interprétée par Renée Zellweger…?

A découvrir aussi, la comédie française 15 Août, qui réunit sur la plage de La Baule le sympathique trio de comédiens Richard Berry, Jean-Pierre Darroussin et Charles Berling, tous aux prises avec le démon de midi… et les velléités de liberté de leur femme !

Le film d’animation Le Monde secret des Émojis, vous plongera au coeur de nos smartphones et donnera la parole aux émojis avec les voix de Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur et Caroline Receveur.

À mi-chemin de la dystopie SF et d’un jeu vidéo, laissez-vous tenter par le film Ultraviolet qui se déroule en 2078, après une pandémie mondiale de “vampirisme”. Milla Jovovich, une infectée à la beauté irréelle, est le dernier rempart de ces humains mutants traqués par le gouvernement.

Pour les fans d’histoire, Oqee Ciné met en exergue cette semaine 2 moments forts de la Seconde Guerre Mondiale, au-travers de deux films cultes : dans 1941, Steven Spielberg propose une satire burlesque du climat d’hystérie généré aux États-Unis par le bombardement de Pearl Harbour, avec l’inoubliable duo comique John Belushi / Dan Aykroyd. Autre pays, autre point de vue : le grand classique allemand Das Boot, Le Bateau de Wolfang Petersen, nommé 6 fois aux Oscars à sa sortie, plonge dans l’univers claustrophobique d’un sous-marin de guerre allemand. C’est plus réaliste des films de guerre jamais réalisé sur la Bataille de l’Atlantique.

La Star de la semaine sera Jack Nicholson. Acteur incontournable à Hollywood depuis 60 ans, vainqueur de trois Oscars, vous le retrouvez plus rebelle que jamais aux côtés de Dennis Hopper et Peter Fonda dans Easy Rider, road movie primé à Cannes devenu l’emblème de la génération hippie des années 60/70. Il s’est aussi essayé avec succès à la comédie romantique dans Pour le pire et pour le meilleur où il se laisse séduire par la gracieuse Helen Hunt. Dans Self Control, il compose un personnage hilarant de thérapeute agressif qui devient le pire cauchemar d’Adam Sandler. 

