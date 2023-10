Les internautes se lâchent sur les réseaux : une pelleteuse sème la zizanie sur les réseaux, pas touche à ma fibre, Free est prévenu

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Non ce n’était pas la fin du monde, une pelleteuse a visiblement pété un câble à Paris. Le réseau de plusieurs opérateurs a été impacté, les utilisateurs de Molotov aussi.

L’hypothèse la plus probable est en effet que des câbles réseaux aient été coupés lors de travaux dans le secteur Paris Sud. Nous attendons d’obtenir plus d’informations avant de vous confirmer cela. Néanmoins, la réparation du réseau n’est malheureusement pas de notre ressort.… — Molotov (@MolotovTV) October 4, 2023

Du côté de Scaleway, la filiale Cloud et Data Center d’iliad, la coupure fibre a également été détectée entre ses centres de données DC2 et DC3. Son fondateur, Arnaud de Bermingham a mené l’enquête. Une pelleteuse a bel et bien fait des dégâts sur son passage, les câbles d’Enedis ont également souffert. Il s’agit de câbles HTA toujours placés pleine terre et jamais sous fourreaux pour des questions de dissipation de chaleur.

Nous avons détecté une coupure fibre depuis quelques minutes, quelque part sur le chemin nord entre DC2 et DC3. Nos équipes sont en route. — Arnaud de Bermingham (@a_bermingham) October 4, 2023

Identifié, à proximité du métro villejuif Louis Aragon 😩 (Visiblement des câbles @enedis_idf_est ont souffert aussi 🤬)@AlertePelleteuz pic.twitter.com/l9bygsSbRz — Arnaud de Bermingham (@a_bermingham) October 4, 2023

Lorsque Free se fend d’un message d’information dans un immeuble autour d’une opération de maintenance des boîtiers d’étage et du câble de colonne montante, des locataires n’hésitent à mettre en garde l’opérateur face à d’éventuels débranchement sauvage de techniciens peu scrupuleux.

Mon angoisse désormais est que des voisins commandent la fibre à un autre opérateur que le miens 🫤 comment a-t-on pu laisser s’installer un tel bazar ? https://t.co/ub4v0qmh42 — Guillaume Champeau (@gchampeau) October 2, 2023

Même design que la version précédente mais avec une meilleure fibre, la nouvelle Livebox 7 est-elle selon vous une nouvelle génération ou une simple évolution de la Livebox 6 ?

Pourquoi ne pas l’avoir appeler livebox 6 Pro, par ce que c’est la même avec une sorte de debridage, sa non rien d’une nouvelle gen de box? — June (@mzaratir) October 5, 2023

Après Orange, Bouygues Telecom commence également à réduire la période promotionnelle à 6 mois au lieu de 12 mois sur ses offres mobile avec engagement.

Gros coup de gueule à @Orange et @bouyguestelecom qui, depuis ce matin en plus d'augmenter leurs prix réduisent la période commerciale à 6 mois !! pic.twitter.com/BmcqFhF70F — Kris Man (@kristopheman) October 5, 2023

