SFR lance une offre fibre avec le tout nouveau casque de VR de Meta, une première en France

SFR continue d’innover dans sa gamme Box + High Tech, après des partenariats avec Sony, avec Samsung, c’est dorénavant un tout nouveau casque de réalité virtuelle qui est proposé avec son offre Fibre Premium.

Après les PC, les consoles, les TV ou les tablettes, au tour du Meta Quest 3 de faire son entrée dans les offres de l’opérateur. SFR annonce en effet proposer dès aujourd’hui le tout nouveau casque de réalité virtuelle de Meta (Facebook) avec son offre Fibre.

Le modèle proposé est la version 128 Go, d’une valeur de 549.99€. En passant par la souscription à un abonnement fixe chez SFR, il est ainsi possible d’échelonner les paiements sur 24 mois, avec des tarifs plus ou moins élevés. Les nouveaux abonnés à la box Premium de l’opérateur pourront ainsi payer 119€ à l’achat puis 8€/mois pendant 24 mois. Pour la box Power, comptez 139€ puis 8€/mois et 169€ + 8€/mois pour la box Starter. Il est également possible de l’acheter au comptant pour un prix oscillant entre 311€ et 361€ selon l’offre choisie.

Cependant, si le prix affiché de l’appareil est alléchant, il est à noter que le tarif des offres en elles-mêmes est augmenté. À titre d’exemple, la box Premium de SFR seule est facturée 35.99€/mois pendant 6 mois puis 46.99€/mois, avec un engagement de 12 mois, mais avec le Meta Quest, il faudra payer 45.99€ les 6 premiers mois puis 56.99€/mois pendant 24 mois minimum. Ainsi, sur deux ans, la différence entre les deux offres est de 240€.

L’offre peut être intéressante si vous cherchez à tout prix à obtenir l’appareil et voulez payer en plusieurs mensualités, mais n’espérez pas faire de réelles économies sur cet achat. Avec la différence de prix affichée, vous atteindrez au moins le tarif final de l’appareil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox