SFR présente “la première offre couplant une Box et une tablette”, mais il y a un hic

Une nouvelle formule proposée par l’opérateur au carré rouge vous proposant de bénéficier d’une tablette valant 249€ à 1€ en souscrivant à une box SFR. Bonne affaire ? Pas vraiment.

Après les smart TV, la PS5 ou encore un vidéoprojecteur, SFR propose désormais une offre combinant box et tablette mobile. Il est ainsi possible, en souscrivant à une offre Fibre (Start, Power ou Premium) d’acheter en même temps une tablette Samsung Galaxy Tab A8 à un tarif préférentiel. Deux versions sont proposées : celle à 32 Go coûtera 1€ à la commande pour une offre premium, contre 29€ pour le modèle 64 Go.

Comme souvent avec ce type d’offres de SFR, les tarifs varient selon la combinaison choisie. Ainsi, la tablette 32 Go coûte 29€ avec l’offre Starter (500Mb/s, WiFi 5, 160 chaînes), 9€ avec l’offre Power (WiFi 6, jusqu’à 2Gb/s en download, 200 chaînes) et 1€ avec la version Premium (Jusqu’à 8Gb/s partagé, WiFi 6, 200 chaînes incluses, 9 mois offerts à Netflix avec pub ou Amazon prime). Le prix de la version 64Go varie pour sa part entre 29 et 59€.

L’offre box en elle même est identique dans son contenu à celle proposée sans tablette, mais pas en terme de prix ni d’engagement. Toutes sont disponibles avec un engagement de 24 mois uniquement (contre 12 mois sans tablette) avec un tarif plus élevé que la version “classique”.

Avec tablette Sans tablette SFR Fibre Starter 30.99€/mois la première année puis 44.99€/mois 20.99€/mois la première année puis 34.99€/mois SFR Fibre Power 39.99€/mois la première année puis 49.99€/mois 29.99€/mois la première année puis 39.99€/mois SFR Fibre Premium 45.99€/mois la première année puis 56.99€/mois 35.99€/mois la première année puis 46.99€/mois

Ainsi, pour une tablette à prix préférentiel, vous payerez 10€ mensuels de plus pendant les deux ans d’engagement, soit 240€, ce qui est presque le prix annoncé par SFR de la tablette 32 Go incluse dans l’offre. N’espérez donc pas réaliser d’économies incroyables. L’intérêt peut résider dans le fait d’échelonner un paiement sur une longue durée, mais vous n’économisez que très peu voir pas du tout pour les offres autres moyenne et entrée de gamme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox