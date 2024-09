Cette marque française propose le premier ordinateur portable à deux écrans

L’époque où le PC fixe régnait en maître sur nos bureaux semble révolue. Avec l’essor des notebooks, plus compacts et faciles à transporter, beaucoup ont troqué leur unité centrale pour un ordinateur portable. Cependant, un regret persiste : la perte de l’ergonomie des deux moniteurs, une configuration très prisée pour sa productivité. Consciente de cette frustration, la marque Thomson propose une solution innovante avec le lancement de son CEOS, un notebook équipé non pas d’un, mais de deux écrans.

L’innovation majeure du CEOS réside dans son double écran, un concept qui vise à recréer l’expérience de bureau multi-écrans où que vous soyez. Le second écran, placé à gauche du principal, pivote latéralement pour offrir une configuration à deux écrans. Cela permet d’étendre l’espace de travail, idéal pour séparer les applications ou diviser les tâches : par exemple, consulter ses e-mails sur un écran tout en rédigeant un document sur l’autre.

Mais ce n’est pas tout. En continuant à pivoter l’écran de gauche, celui-ci peut se positionner à l’arrière de l’écran principal, offrant ainsi une solution astucieuse pour partager des contenus avec des collègues ou des amis face à vous. Les deux écrans afficheront alors la même image, simplifiant les présentations ou le visionnage de photos. Thomson a même prévu deux touches dédiées pour basculer instantanément entre l’extension de bureau et la duplication d’écran.

Lorsque le CEOS n’est plus utilisé, l’écran gauche se replie discrètement sur lui-même, protégeant les deux surfaces d’affichage. Malgré cette technologie embarquée, le notebook ne pèse que 1,8 kg, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal, sans alourdir votre sac à dos.

Côté performances

Au-delà de son design innovant, le CEOS ne fait pas de compromis sur la puissance. Sous son châssis, l’utilisateur pourra choisir entre un processeur Intel Core i5 ou i7 de 13ème génération, assurant ainsi une fluidité pour toutes sortes d’usages, de la bureautique à la retouche d’images, en passant par le visionnage de vidéos haute définition.

Avec ses 16 Go de mémoire vive et un SSD d’une capacité de 1 To, ce notebook est paré pour traiter des tâches lourdes sans accroc. Que ce soit pour des sessions de travail intensif ou du divertissement, le CEOS promet des performances à la hauteur des attentes.

Un bon rapport qualité/prix

Disponible dès le premier trimestre 2025, le CEOS sera proposé à partir de 1019,99 euros pour la version équipée d’un processeur Intel Core i5, et à 1149,99 euros pour celle avec un Core i7. Pour un appareil alliant portabilité, innovation et puissance, ce tarif semble particulièrement compétitif, surtout pour ceux qui cherchent à retrouver la flexibilité d’un double écran sans sacrifier la mobilité.

Fiche technique du Thomson CEOS

– Écrans : 2 x 14 pouces, Full HD

– Processeur : Intel Core i5-1335U ou Intel Core i7-1355U

– Stockage : SSD de 1 To

– Mémoire vive : 16 Go

– Connexions : 2x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x HDMI, mini-jack audio

– Communication : Wi-Fi, Bluetooth

– Dimensions : 33,7 x 22,2 x 2,5 cm

– Poids : 1,8 kg

– Prix conseillé : 1019,99 euros (Intel Core i5) / 1149,99 euros (Intel Core i7)

