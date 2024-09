Les satellites d’Elon Musk (Starlink) accusés “d’aveugler” les astronomes

L’Institut de radioastronomie des Pays-Bas estime que les milliers de satellites Starlink interfèrent avec les ondes émises par les galaxies et les planètes loin de la terre.

Starlink de Space X a pour ambition d’apporter un accès Internet haut débit à tout le monde, malis elle gêne cependant les astronomes. Dans une étude publiée ce mercredi, des chercheurs de l’Institut de radioastronomie des Pays-Bas (Astron) expliquent que les ondes de ces satellites “aveuglent” tout simplement les télescopes, entravant ainsi l’observation de l’univers.

Ce sont notamment les satellites de deuxième génération de la firme d’Elon Musk qui sont remis en cause, puisqu’ils provoquent des interférences 32 fois plus fortes que celles causées par la précédente génération. Les planètes et galaxies émettent elles-aussi des ondes qui permettent d’obtenir des images d’objets pourtant invisibles, mais Starlink les perturbe. Les chercheurs appellent ainsi à une meilleure réglementation du fonctionnement des satellites. Cela peut passer notamment par une meilleure protection des batteries, mais selon Jessica Dempsey, la directrice d’Astron : “très bientôt, les seules constellations que nous verrons seront créées par l’homme” si rien ne change.

Source : BFM

