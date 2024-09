Le passe Navigo Liberté+ arrive sur iPhone et Android en 2025

Dès le printemps 2025, les Franciliens pourront enfin franchir les portiques des transports en commun grâce à leur smartphone, grâce au passe Navigo Liberté+ intégré directement dans leur appareil.

Île-de-France Mobilités (IDFM) avait déjà évoqué l’année 2025 comme période de lancement de cette fonctionnalité, mais l’annonce d’un déploiement au printemps apporte désormais plus de clarté aux usagers. À partir de ce moment, les détenteurs de smartphones Android et d’iPhone pourront charger leur passe Navigo Liberté+ sur leurs appareils, facilitant ainsi leurs déplacements quotidiens.

Pour les utilisateurs actuels du passe Navigo Liberté+, aucune démarche supplémentaire ne sera nécessaire. Leur carte physique restera valide sur l’ensemble du réseau de transport. Dès le 2 janvier 2025, le passe Navigo Liberté+ permettra de se déplacer librement dans toute l’Île-de-France. Les correspondances seront incluses dans le prix des trajets, avec des tarifs fixés à 1,99 € pour le métro, le train et le RER, et à 1,60 € pour le bus et le tramway. La facturation se fera en fin de mois, simplifiant la gestion des dépenses pour les usagers.

Navigo sur smartphone : un cheminement progressif

La possibilité d’utiliser le passe Navigo sur smartphone n’est pas entièrement nouvelle. En effet, il y a deux ans, les utilisateurs de smartphones Android ont été les premiers à bénéficier de cette fonctionnalité. Cependant, il aura fallu attendre mai 2023 pour que les détenteurs d’iPhone et d’Apple Watch puissent en profiter, suite à de longues négociations entre IDFM et Apple.

Parallèlement à cette annonce, IDFM a également révélé une évolution importante des tarifs. À compter du 2 janvier 2025, le prix du ticket standard sera uniformisé à 2,50 €, quel que soit le mode de transport ou la destination. Cette simplification tarifaire vise à rendre le système de transport en commun plus accessible et compréhensible pour tous.

Source : IDFM

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox