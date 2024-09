Totalement Fibrés, votre magazine hebdomadaire : Free lance la 5G+ et de nouvelles offres mobiles alléchantes, etc…

Votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” est de retour pour une nouvelle saison, en direct tous les vendredi à 17h30 et en replay sur YouTube !

Encore une semaine chargée chez Free avec de grosse nouveautés cette semaine. C’est le cas, entre autre, du lancement de la 5G+ qui vous apporte plus de débit et une meilleure latence, et c’est gratuit ! Vous retrouverez également tous vos rendez-vous habituel : le up and down, le chiffre de la semaine, le Free fight, le gros doss”, etc.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox