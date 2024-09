Free Mobile offre également l’accès à son application TV Oqee à tous les abonnés Série Free actuels

Tous les abonnés Série Free profitent désormais d’Oqee by Free. La 5G est quant à elle réservée uniquement aux nouveaux abonnés à son offre 160 Go lancée cette semaine.

Face aux offres agressives de la concurrence, Free a notamment lancé cette semaine une nouvelle offre Série Free incluant 160 Go data et surtout Oqee by Free ainsi que la 5G.

Si cette offre est réservée aux nouveaux abonnés, Free nous informe que son application TV est également incluse désormais pour les abonnés actuels peut importe la formule souscrite. En revanche ces derniers ne profiteront pas de la 5G, il leur faudra attendre de basculer avec le forfait 300 Go de l’opérateur une fois la première année d’abonnement écoulée.

