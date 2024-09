Free enrichit son catalogue de films gratuits pour ses abonnés Freebox et Free Mobile

Désormais inclus dans les forfaits Série Free, Oqee Ciné dévoile ses nouveautés de la semaine.

Gratuit pour tous les abonnés Forfait Free 5G, Série Free et les abonnés Freebox avec service TV, Oqee Ciné permet de regarder sur cinq appareils simultanément plus de 600 films et séries sur de nombreux supports comme les Freebox, les smartphones, TV connectées Samsung, LG, Philips, Apple TV etc. Comme chaque vendredi, la plateforme AVOD de Free ajoute de nouveaux contenus.

Cette semaine, Brad Pitt est la star d’OQEE Ciné, avec trois de ses films emblématiques en vedette. Mais ce n’est pas tout, plusieurs autres films sont à découvrir.

Le Stratège Un film de Bennett Miller qui revisite l’histoire vraie de Billy Beane, manager de l’équipe de baseball des Oakland Athletics. Pitt incarne Beane et nous plonge dans les coulisses du sport avec une réflexion sur la stratégie et la data.

Un film de Bennett Miller qui revisite l’histoire vraie de Billy Beane, manager de l’équipe de baseball des Oakland Athletics. Pitt incarne Beane et nous plonge dans les coulisses du sport avec une réflexion sur la stratégie et la data. 7 ans au Tibet Ce drame historique de Jean-Jacques Annaud raconte l’incroyable aventure de Heinrich Harrer (interprété par Brad Pitt ), un alpiniste autrichien qui, après s’être échappé d’un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, trouve refuge au Tibet. La rencontre avec le jeune Dalaï Lama bouleverse sa vision du monde.

Ce drame historique de raconte l’incroyable aventure de Heinrich Harrer (interprété par ), un alpiniste autrichien qui, après s’être échappé d’un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, trouve refuge au Tibet. La rencontre avec le jeune Dalaï Lama bouleverse sa vision du monde. Ennemis rapprochésDans ce thriller réalisé par Alan J. Pakula, Brad Pitt partage l’affiche avec Harrison Ford. Il y incarne un membre de l’IRA venu aux États-Unis pour acquérir des armes.

Parmi les autres nouveautés, laissez vous tenter par L’Affaire Roman J. Denzel Washington est époustouflant dans ce rôle d’un avocat idéaliste dont la carrière est bouleversée après la mort de son mentor. A ne pas louper, Big Fish, un film magique signé Tim Burton, où Ewan McGregor incarne un homme naviguant entre réalité et fiction dans les récits de son père, interprété par Albert Finney. Dans L’Heure du Crime, un drame familial, un couple joué par Meryl Streep et Liam Neeson est confronté à la disparition de leur fils, accusé de meurtre. On termine avec Grève Party, une comédie sociale qui fait écho aux luttes ouvrières. Le film suit un groupe de collègues et amis qui, au lieu de manifester, organisent une soirée improvisée au bureau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox