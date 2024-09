Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez 6 nouveaux jeux PC gratuitement, deux univers cultes mis à l’honneur

Fans de fantasy, vous serez ravis de découvrir un jeu se déroulant dans l’univers du Seigneur des anneaux et un autre dans l’univers de The Witcher cette semaine avec Prime Gaming.



Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 6 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Reprenez possession du Royaume perdu, brique par brique ! Rejoignez Bilbon Sacquet, Gandalf, Thorin et sa compagnie de Nains dans une aventure épique à travers la Terre du Milieu pour reconquérir la Montagne Solitaire dans le jeu LEGO le plus complet à ce jour avec LEGO The Hobbit.



Dans Kerbal Space Program, prenez en charge le programme spatial de la race extraterrestre connue sous le nom de Kerbals. Vous avez accès à un éventail de pièces pour assembler un vaisseau spatial entièrement fonctionnel qui vole (ou ne vole pas) sur la base d’une physique aérodynamique et orbitale réaliste. Lancez votre équipage Kerbal en orbite et au-delà (tout en les gardant en vie) pour explorer les lunes et les planètes du système solaire Kerbol, en construisant des bases et des stations spatiales pour étendre la portée de votre expédition.



Thronebreaker est un jeu de rôle solo qui se déroule dans l’univers de The Witcher et qui combine une exploration narrative avec des puzzles uniques et des mécanismes de combat de cartes. Conçu par les développeurs responsables de certains des moments les plus emblématiques de The Witcher 3: Wild Hunt, le jeu raconte l’histoire vraiment royale de Meve, une ancienne combattante et reine de deux royaumes du Nord : Lyria et Rivia.



Envolez-vous dans le ciel à bord d’un majestueux oiseau de guerre, explorez un monde océanique époustouflant et participez à des combats aériens épiques dans The Falconeer, ce jeu de combat aérien nominé aux BAFTA du développeur solo Tomas Sala. Vous incarnez Falconeer, un puissant guerrier aéroporté qui traverse un vaste monde océanique déchiré par des générations de décisions et de dissensions empoisonnées. Au cours de plusieurs campagnes, vous découvrirez la vie sous différentes perspectives et loyautés, et vous vous embarquerez dans un voyage de découverte pour résoudre le mystère de l’Ursee, de son peuple et de son histoire.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

I Love Finding Cats & Pups est un jeu d’objets cachés classique. Personne ne peut résister à d’adorables chats et chiots. Collectionnez toutes vos bestioles préférées au cours de votre voyage afin de rencontrer le plus grand nombre de chats et de chiots possible. Jouez à de nouveaux mini-jeux, résolvez des énigmes amusantes et collectionnez tous les adorables chats et chiots. Ne manquez pas les papillons morphing. Cumulez les bonus au fur et à mesure que vous avancez. Et profitez de modes de jeu tels que Spot the Difference, Jigsaw et Color by Pixel.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Giana Sisters: Twisted Dreams est un jeu de plateforme torride et hardcore avec des mondes opposés. Déformez les rêves saisissants de Giana pour modifier vos capacités et détruire les créatures tordues qui s’y cachent. Giana Sisters: Twisted Dreams combine le défi de la plate-forme de l’ère rétro avec des graphismes qui offrent un coup de poing visuel et des contrôles serrés.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

