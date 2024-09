Free devient partenaire officiel du PSG, de l’OM et de l’OL, des créations exclusives et des expériences inédites débarquent

Free Foot décroche le gros lot en signant un partenariat d’exception avec trois clubs mythiques de Ligue 1. De nombreux contenus exclusifs vont voir le jour comme des interviews des joueurs stars, un accès aux entraînements, à la vie quotidienne des footballeurs et aux préparations des matchs du PSG, de l’OM et de l’OL.

Free Foot continue d’accompagner et mettre en avant le football français. Gratuit pour tous depuis cet été et pas seulement pour les abonnés Free, l’ex-Free Ligue 1 passe un nouveau cap aujourd’hui après avoir signé un partenariat avec DAZN afin de continuer de proposer les buts et meilleurs moment de tous les matchs en quasi direct de la Ligue 1.

Ce 20 septembre, Free annonce devenir partenaire officiel de trois clubs légendaires du football français : le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, et l’Olympique Lyonnais.

“Avec ces partenariats, Free consolide sa position dans le football français et enrichit le service Free FOOT avec des contenus exclusifs disponibles gratuitement pour tous les fans du ballon rond quel que soit leur opérateur (Free, Bouygues Telecom, Orange, SFR notamment)”, annonce l’opérateur.

Fruit de cette idylle, des émissions en live tournées directement depuis le bord du terrain sont prévues mais aussi des créations exclusives comme des interviews des joueurs vedettes, un accès aux entraînements, à la vie quotidienne des joueurs et aux préparations avant les matchs, sans oublier le suivi des équipes de jeunes, et des archives des matchs.

Des contenus interactifs sont également au programme comme des live chats avec les joueurs pour engager les fans et des expériences inédites pour les abonnés Free comme une immersion unique dans les coulisses d’un match, une rencontre avec les joueurs

Ces dernières années, le service 100% foot de Free avait signé des partenariats avec de nombreux clubs de Ligue 1 comme le FC Metz , le RC Lens , le Stade de Reims , le Stade Rennais FC, l’OGC Nice ,l’AS Saint-Étienne, le FC Nantes, Angers SCO, le FC Lorient , l’AS Monaco FC , le Montpellier Hérault Sport Club et le Clermont Foot 63, mais sans parvenir à se rapprocher du PSG, de l’OM et du PSG qui disposaient alors de contrats conséquents par ailleurs.

