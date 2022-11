SFR lance un nouveau type d’offre fibre avec un ordinateur portable mais…

SFR permet d’associer un Asus E5120 en souscrivant à ses trois offres fibre. Le prix de l’abonnement augmente de 10€, l’engagement est doublé. Les nouveaux abonnés effectueront malgré des économies.

Après les téléviseurs ou le projecteur Samsung et la PS5, SFR propose désormais d’associer un ordinateur à l’une de ses trois offres fibre : il s’agit de l’Asus E5120 d’une valeur de 549,99€ embarquant un écran HD de 15,6 pouces, un espace de stockage de 128 Go, un processeur Intel N5030 1.1GHz / Boost 3.1GHz, 4 Go de mémoire vive et le Wi-Fi 5. Bémol, le prix de chacun des forfaits SFR augmente de 10 euros, l’engagement passe quant à lui de 12 à 24 mois. Reste à savoir si l’opérateur appliquera toujours cette augmentation après les 2 ans d’engagement, une fois le subventionnement achevé sans quoi l’offre peut très vite perdre toute attractivité.

En optant pour cette formule Box+ PC portable avec l’offre Fibre Starter (500 Mbits/s), l’abonnement passera de 18€ à 28€ la première année, puis de 38€ à 48€/mois après 12 mois. Deux possibilités sont proposées pour acquérir l’ordinateur. La première est un premier paiement de 49€ puis le versement de 24 mensualités de 8€/mois. La seconde est un achat en une fois de 241€. L’économie globale s’élèvera alors à 70 euros.

En souscrivant à l’offre SFR Fibre Power (2 Gbits/s et WiFi 6), l’abonnement augmentera également de 10€ la première et la seconde année ( 36€ /mois pendant 12 mois puis 53€/mois). Vous pourrez alors choisir l’option Asus E5120 à 8€/mois pendant 24 mois après un premier paiement de 29€. Il est aussi possible de l’acquérir en une fois à 221€. L’économie réalisé est de 89€ par rapport au prix initial de l’ordinateur.

Enfin, pour ceux souhaitant souscrire à l’offre SFR Fibre premium 8 Gbits/s avec WiFi 6, l’abonnement vous coûtera 42€/mois la première année puis 60€/mois, là encore le tarif augmente de 10€ par rapport à l’offre initiale. A cela s’ajoutera 24 mensualités de 8€/mois après un premier paiement d’1€. L’achat en une fois est proposé à 193€ pour une économie de de 166€.

A noter que Microsoft 365 Personnel est offert pendant 1 an puis 69€/an, une sacoche et une souris sont incluses.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox