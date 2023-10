Canal+ lance une nouvelle fonctionnalité et cherche à l’intégrer sur les Freebox

Une nouvelle solution d’accessibilité est en cours de déploiement chez Canal+.

Présentés en avril dernier, les Dystitles, ou sous-titres pour personnes dyslexiques, sont actuellement intégrés à Canal+ sur plusieurs appareils. Si pour l’instant, la fonctionnalité esty uniquement disponible sur TV connectées (LG/Hisense/Samsung/Playstation et Xbox) et sur la version navigateur de myCanal, la filiale de Vivendi entend les proposer sur d’autres appareils prochainement.

Contacté par Univers Freebox, le service d’accessibilité de Canal a indiqué que l’intégration sur les appareils Android et Apple est prévue pour 2024. Mais les box des opérateurs devraient également en bénéficier à partir de l’année prochaine : c’est déjà prévu pour Orange, SFR et Bouygues Telecom, et la chaîne étudie l’intégration de cette fonctionnalité chez Free.

Le principe est d’utiliser un jeu avec l’espace intérieur de certaines lettres pour proposer un format particulier permettant d’accéder directement au sens de la phrase, sans avoir à fournir les efforts supplémentaires habituels. La typographie Dystitles a été créée sur la base d’une des typographies de la méthode « Bilexie » élaborée par Béatrice Sauvageot, orthophoniste formée aux neurosciences, chercheuse au CNRS, lauréate du programme Impact 2017 en partenariat avec Malakoff Médéric et primée par la Fondation de France.

Béatrice Sauvageot, présidente de l’association “Puissance Dys”, s’était réjouie de l’initiative qui doit “permettre de s’affranchir des versions françaises et d’avoir enfin accès aux programmes en langue étrangère” aux personnes concernés. Pour rappel, 8 à 12% de la population est concernée, soit environ 5 à 8 millions de personnes en France. Vous pouvez activer les sous-titres Dystitles, sur les contenus les proposant, depuis le lecteur vidéo – en cliquant sur le pictogramme « Langues et sous-titres » et en sélectionnant Français (Dyslexie), sur les appareils compatibles. Pour l’heure, seuls les sous-titres français sont concernés, mais “d’autres langues suivront également” affirme Canal+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox