Les internautes se lâchent sur les réseaux : éclater Free ça rapporte, un 1er acheteur atypique pour BFMTV

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Encore une masterclass de Xavier Niel !

C’est pas pour rien qu’on appelle ça une FREE party https://t.co/GelT8phQH7 — Xavier Niel (@Xavier75) October 12, 2023

Et dire qu’un abonnement 50 Mbit/s chez Deutsch Telekom incluant Netflix (avec pub) et 180 chaînes revient à 67,95€/mois avec un engagement de 24 mois ! Ce modem Fritz Box peut être utilisé avec tous les opérateurs. Niveau design, on a vu mieux.

En France, nous avons des box internet au design potable voir assez belle, et puis en Allemagne ils ont sa 😂 pic.twitter.com/AP74qykVJN — Tiino-X83 (@TiinoX83) October 9, 2023

Communiquer de manière transparente, c’est tout un art mais aussi une volonté. Si les opérateurs et acteurs du numérique pouvaient en cas de cyber-attaque s’inspirer de Shadow, spécialiste du PC dans le cloud racheté par OVH , les abonnés s’en porteraient mieux !

Retour en images sur le Reef Store à Paris, une boutique éphémère qui a ouvert ses portes pendant 2 jours le week-end dernier. Pour gagner des goodies, il fallait “dégommer” Free à travers de nombreux jeux !

👉 Nous avons eu l’occasion de faire un passage à la boutique éphémère Reef Store @reef_telecom à Paris, une idée très sympa et originale et pas mal de goodies à gagner, merci Free ! Cc @ErethaariO pic.twitter.com/sVCy88pHAv — P r O 𝕏 Y 🛠️ (@MokiRoxor) October 7, 2023

Le journal d’investigation en ligne Reflets.info, poursuivi l’année dernière par Altice pour une série d’articles “Drahileaks” basée sur des données piratées avant de remporter une victoire sur toute ligne devant la justice, propose de manière ironique de racheter BFMTV. Pour ce faire, le site fait notamment appel à vous en lançant une cagnotte afin de l’aider atteindre les 2 milliards d’euros nécessaires à cette acquisition : “Dans le cas où l’opération de rachat du pôle presse d’Altice ne se ferait pas, nous affecterions le montant de cette cagnotte au développement de notre média indépendant”, prcéise-t-il.

Pour tout comprendre de notre annonce sur le rachat du pôle presse d'Altice, voici le lien : https://t.co/eiTzCTAAKg — reflets.info (@_reflets_) October 11, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox