42 (Xavier Niel ) installe de nouveaux locaux en face de Fort Boyard

Un nouvel établissement dans le réseau de 42, qui propose un cadre bucolique pour les étudiants, ouvre progressivement ses portes. Nom de code : Forty2.

L’investissement de Xavier Niel en 2019 commence à porter ses fruits. Le nouveau bâtiment de 42 sur l’île d’Oléron ouvre ses portes et présente une particularité : elle est installée dans un fort, juste en face de Fort Boyard.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une nouvelle école, puisque Forty2 est lancé par 42 Paris. Le projet vise à proposer un campus délocalisé, permettant aux étudiants de bénéficier de locaux supplémentaires “pour travailler ou se détendre”.

Ces locaux de 42 Paris ont été délocalisée en pleine nature dans un cadre idyllique : Oléron (Charente-Maritime). Situé à la pointe nord-est de l’île, Forty2 se trouve au centre d’une zone naturelle d’exception, en pleine forêt et à 200 mètres de la plage. Il profite d’une vue dégagée sur Fort Boyard, le monument historique star du jeu télévisé éponyme. Le Fort des Saumonards a été entièrement restauré et adapté aux demandes de la vie étudiante, avec en plus des open spaces, des dortoirs de 200 couchages, une cantine est des espaces communs. Et bien sûr, 200 ordinateurs à disposition des étudiants.

Les locaux sont même pensés pour pouvoir accueillir des évènements d’envergure. Mais l’apprentissage y est bien sûr promu, en groupe ou en solitaire, avec une priorité pour les étudiants de 42. L’idée étant de permettre une meilleure concentration sur un projet en s’éloignant du campus parisien ou pour organiser un événement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox