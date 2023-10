Du cinéma récent en VOD à partir de 1€ débarque sur les Freebox, et les box d’Orange, SFR et Bouygues

Pendant 4 jours, une kyrielle de films passe à 1€ à la location et 5€ à l’achat sur de nombreuses plateformes à l’occasion de la “Fête de la VOD”.

C’est la “Fête de la VOD !” Du jeudi 12 au dimanche 15 octobre 2023, plusieurs centaines de films récents ou classiques sont à prix mini en VOD sur les Freebox mais aussi sur les box d’Orange, SFR et Bouygues.

A l’occasion de cet événement annuel, des films Top Gun Maverick, Surper Mario Bros, L’amour et les forêts, Les Parapluies de Cherbourg, Jeanne du Barry ou encore les Trois Mousquetaires sont proposés à partir de 1€ à la location et 5€ à l’achat sur les plateformes participantes comme Canal VOD, Films, La Cinetek, Arte Boutique, et Univers Ciné. Egalement partenaire, Orange invite ses abonnés Livebox a se rendre sur le canal 28 de le leur interface TV pour profiter de ces nombreuses promos.



