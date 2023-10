Pourquoi Free Mobile a-t-il lancé un nouveau booster avec 5 fois moins de data ?

En lançant un nouveau booster 1 Go ou lieu de 5 Go précédemment pour son forfait à 2€, Free Mobile fait le choix de s’aligner sur les nouvelles offres de Red by SFR et B&You.

“Le booster pourrait être amené à changer régulièrement, tant son enveloppe data que son prix”, annonçait Free il y a tout juste un an en large du lancement de son option payante pour son forfait 2€ alors que les abonnés attendait depuis plusieurs années un enrichissement sans surcoût. Un an plus tard, force est de constater que Free a changé plusieurs fois de formule, de 1 Go à 2,99€/mois au lancement à 600 Mo par la suite puis 5 Go pour le même prix en passant par une offre 1 Go à 4,99€/mois très critiquée, l’opérateur est revenu le 12 octobre à sa toute première formule, toujours avec les appels illimités et de la data en roaming (Europe et Dom), fluctuant elle aussi. très souvent des frais d’activation de 10€ son facturés au abonnés actuel désireux de souscrire à ce booster sans engagement.

Si les abonnés bénéficiant par exemple du booster 5 Go à 2,99€, lancé fin lai 2023, conserveront leur offre, une question se pose : pourquoi Free Mobile a soudainement lancé cette semaine une nouvelle offre incluant 5 fois moins de data (1 Go) au même prix, soit un abonnement revenant à 4,99€/mois ? La stratégie de l’ex-trublion apparaît très claire, il s’agit pour lui de répondre à chaque fois aux offres de la concurrence sur les petits forfaits en adaptant son option payante.

Et cela se vérifie une fois de plus cette semaine, puisque Red by SFR et B&You proposent à présent une formule 1 Go pour 4,99€/mois. Free Mobile permet donc de disposer de la même enveloppe de data avec les appels illimités, au même prix. Lorsque ses rivaux changeront de braquet, l’opérateur de Xavier Niel s’alignera, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il se montre parfois plus attractif. Mais pas cette fois-ci.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox