Lancement d’une nouvelle carte enrichie et interactive des antennes 4G et 5G d’Orange, Free, SFR et Bouygues

Vous souhaitez savoir quel opérateur est présent sur une antenne près de chez vous et si la 5G est disponible ? DegroupTest lance une nouvelle carte des antennes mobiles d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom qui sera actualisée toutes les semaines.

A l’heure où plus de 99% de la population française est couverte en 4G, c’est encore loin d’être le cas en 5G. Si les opérateurs prosent tous des cartes de couverture, tout comme l’Arcep de manière plus développée avec des indicateurs de qualité de service, rares sont les cartes permettant de localiser les antennes partout en France. Si les abonnés Free Mobile peuvent profiter de la cartographie très sophistiquée de RNC Mobile, une nouvelle alternative vient d’une déployée par DegroupTest, spécialiste indépendant de l’éligibilité (ADSL, fibre optique, 4G Box) et des mesures de débits.

Moderne et intuitive, celle-ci permet de localiser de manière précise toutes les antennes d’Orange, Free, SFR et Bouygues de votre ville par exemple en effectuant une recherche à l’adresse avec des données actualisées chaque semaine. Il est également possible de savoir “quelles sont les nouvelles antennes et les fréquences radio qui viennent d’être mises en service ou qui sont prévues dans les mois à venir”, précise DegroupTest. Un outil de filtrage permet d’afficher les antennes de l’opérateur de votre choix mais aussi certaines technologies comme par exemple seulement les sites équipés de la bande 3,5 GHz pour la 5G. En cliquant sur un site mobile précis, il est possible de savoir quels opérateurs sont présents et les dernières nouveautés comme par exemple l’ajout de la fréquence 2100 MHz de Free Mobile.

“La carte est organisée autour de 3 couleurs correspondant à 3 statuts. Les pastilles vertes sont des antennes actives en service. Les pastilles orange sont des antennes actives mais qui ont bénéficié d’une mise à jour au cours des 3 derniers mois (nouvel opérateur / nouvelle fréquence par exemple). Les pastilles rouges – plus rares – sont des antennes sur lesquelles les opérateurs ont déclaré à l’ANFR un changement à venir sans que l’on connaisse la date de mise en service (généralement l’arrivée d’une nouvelle fréquence)“, indique DegroupTest. Les données utilisées sur la carte proviennent de l’Agence nationale des Fréquences.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox