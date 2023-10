Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement deux nouveaux jeux PC

Entre séduction et mystères, la sélection Prime Gaming de cette semaine vous propose deux aventures à mener.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Pour démarrer le mois d’octobre, deux titres vous sont proposés. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours, une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop.

Monster Prom 2: Monster Camp vous redonne une dose du meilleur (du seul, peut-être ?) jeu de drague multijoueur ; mais d’une façon totalement inattendue ! Le premier Monster Prom est un jeu de drague multijoueur qui brille par ses graphismes magnifiques et son humour sans faille. La suite vous fait découvrir une nouvelle configuration, le camp d’été, avec de nombreux personnages à draguer, d’anciens visages connus et de nouveaux : Damien, Calculester, Milo, Dahlia, Joy et Aaravi. Mais ce n’est pas tout ! Monster Camp propose des nouveautés ici et là : de la mécanique du feu de camp à un nouveau plein de cocktails magiques.



Dans une toute autre ambiance, vous pouvez découvrir The Coma 2: Vicious Sisters, au synopsis plutôt mystérieux… Mina Park, une élève du lycée Sehwa, se réveille la nuit dans son école. Elle réalise rapidement que quelque chose cloche. L’école autrefois familière, où elle passait ses soirées à étudier a l’air pervertie par quelque chose de sombre et de sinistre. Elle est traquée par une personne, ou une chose qui ressemble étrangement à son professeur. Pour survivre, Mina doit s’aventurer au-delà des frontières de son école, dans le quartier environnant. Elle y rencontrera des créatures étranges, des personnes mystérieuses et des alliés inquiétants.

Plongez-vous dans le quartier déformé de Sehwa, où vous rencontrerez tout un tas de personnages captivants, des énigmes à résoudre et des indices importants, tandis que vous luttez pour échapper à une meurtrière.



Pour récupérer ces deux jeux, il faudra posséder un compte GoG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GoG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

