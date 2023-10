Bouygues Telecom lance une toute nouvelle gamme de forfaits mobile enrichis, avec des promos plus courtes

Bouygues Telecom lance aujourd’hui sa nouvelle gamme d’offres mobile avec engagement, avec de nombreux changements, dont un alignement sur Orange et SFR, avec des tarifs promotionnels proposés sur six mois au lieu de douze.

Un remaniement en grande pompe, mais qui a un coût certain. L’opérateur annonce aujourd’hui une toute nouvelle gamme de ses forfaits “Bouygues Telecom”, soit les offres avec engagement, opposés aux forfaits de B&You. Si le contenu des offres a été modifié, la politique commerciale aussi, puisque comme ses concurrents SFR et Orange, Bouygues Telecom est passé aux tarifs promotionnels d’une durée de six mois, pour l’ensemble de ses offres mobiles. Du côté des Bbox, ce n’est cependant toujours pas le cas.

Ce changement s’accompagne d’une réelle modification des offres proposées. Des forfaits allant de 2h et 100 mo à 300 Go sont ainsi disponibles chez l’opérateur. On note cependant une baisse des prix de base des forfaits, avec des tarifs ne dépassant jamais les 60€/mois, contrairement à la précédente gamme de Bouygues Telecom. Les tarifs restent assez élevés par rapport aux forfaits sans engagement de B&You, Free ou même Sosh. Du côté des engagements, on peut noter que les deux forfaits les plus riches en data sont proposés avec un engagement de 24 mois, contre 12 mois pour le reste.

L’un des principaux enrichissements réside dans le passage à la 5G de toutes les offres mobiles proposées, y compris le forfait le moins riche. De plus, l’opérateur propose un service inclus, la Solution sécurité smartphone en partenariat avec Norton durant 24 mois. De plus, jusqu’au 15 novembre prochain, pour les forfaits 100 Go et plus, 6 mois d’abonnements à Amazon Prime sont désormais inclus. Une enveloppe data unique valable en France comme en Europe a également été intégrée et de nombreuses destinations supplémentaires, jusqu’à 20 nouvelles dont les USA, le Canada, la Chine… pour les forfaits 150 Go et +.

Une autre évolution est apportée pour les abonnés Bbox liant leurs offres fixes et mobiles : en plus d’une remise sur le prix de leur abonnement, ils peuvent désormais bénéficier d’un forfait supplémentaire de 5Go, en 5G, pour 5€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox