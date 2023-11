Réseau mobile : après la tempête Ciaran, un retour à la normale prévu dans quelques jours

Le ministre délégué chargé du Numérique a indiqué la feuille de route des travaux nécessaires pour rétablir un réseau fonctionnel dans les zones touchées par la tempête Ciaran.

Les dégâts ont été importants dans les diverses régions touchées par les intempéries la semaine dernière, avec plus d’un million de personnes privées de réseau mobile. Jean-Noël Barrot, lors d’un déplacement dans le Finistère, a expliqué qu’on pouvait espérer rétablir les communications mobiles dans les prochains jours.

Pour les infrastructures fixes, il faudra plutôt compter plusieurs semaines là où les infrastructures ont été les plus dégradées. Une “priorité absolue” selon le Ministre, qui affirme que les réparations vont “être rendues possibles par une mobilisation très forte” des opérateurs commerciaux. Orange a par ailleurs confirmé “renforcer” ses personnels impliqués dans le rétablissement des réseaux sur les territoires en situation critique.

Free réalise ponctuellement des points d’étapes sur le chantier de réparation de ses infrastructures sur son compte X officiel Free_1337 et hier encore, 10 000 abonnés Freebox étaient toujours sans connexion internet. La tempête a fait 3 morts et 47 blessés et 126 000 foyers restaient sans électricité lundi après le passage d’une autre tempête ce week-end, nommée Domingos.

Source : AFP

