Tempêtes Ciaran et Domingos : les réparations se poursuivent, des milliers d’abonnés Freebox encore privés d’internet

Les dégâts importants causés par les deux tempêtes s’étant déroulée la semaine dernière continuent de priver des abonnés de connexion, même si la situation s’améliore.

La semaine dernière, plus d’un million de Français se sont retrouvés privés de réseau mobile et de bien d’autres nécessités comme l’électricité suite aux intempéries de la semaine dernière. Si dès le lendemain de l’évènement, tous les opérateurs affirmaient être sur le qui-vive pour rétablir la situation, cela prend malheureusement du temps.

Ainsi, Free annonçait jeudi dernier dénombrer 460 sites mobiles hors services et 60 000 abonnés Freebox privés d’internet suite à la tempête Ciaran. La situation s’est petit à petit améliorée, le nombre d’abonnés passant à 38 000 vendredi dernier. Les réparations ont semble-t-il continué ce weekend, en atteste le dernier compte-rendu dévoilé par Free 1337.

Tempête Ciaran. Nb de sites total (fixes & mobiles) hors service ce matin :

– FINISTERE (29) : 88

– MORBIHAN (56) : 67

– COTES D'ARMOR (22) : 54

– ORNE (61) : 14

– MANCHE (50) : 13

– CALVADOS (14) : 2

– ILLE-ET-VILAINE (35) : 2 Encore 10.000 abonnés Freebox impactés — Free 1337 (@Free_1337) November 6, 2023

On compte ainsi 240 sites fixes et mobiles encore hors services et 10 000 abonnés Freebox qui restent impactés par la tempête. Mais à cette tempête déjà dévastatrice s’est ajouté un autre évènement, la tempête Domingos. Cette dernière a elle aussi impacté les infrastructures des opérateurs. Free compte ainsi ce matin 92 sites mobiles et fixes hors services avec 4000 abonnés Freebox encore privés d’internet.

Tempête Domingos, état des lieux.

Nb de sites total (fixes & mobiles) hors service ce matin :

– CHARENTE (16) : 20

– CHARENTE-MARITIME (17) : 34

– CREUSE (23) : 10

– DORDOGNE (24) : 11

– GIRONDE (33) : 17 Encore 4.000 abonnés fixes qui n'ont plus de service pic.twitter.com/TyPBHILOmD — Free 1337 (@Free_1337) November 6, 2023

Les autres opérateurs n’ont pas communiqué de chiffres, mais on peut voir en se basant sur la carte de suivi de l’état des réseaux de l’Arcep que de nombreux sites sont encore dans une situation difficile, quel que soit l’opérateur.

