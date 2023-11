Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement un nouveau jeu PC survitaminé

Déchaînez vous dans un monde post-apocalyptique avec le dernier jeu proposé dans Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Pour démarrer le mois de novembre, un nouveau titre est disponible. Vous pouvez le récupérer dans les 26 prochains jours. Une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Cette semaine c’est RAGE 2 qui vous est proposé . Ce FPS réunit deux grands studios. Avalanche Studios, le spécialiste des jeux en monde ouvert les plus fous, et id Software, les inventeurs des jeux de tir à la première personne. Le jeu vous plonge dans un univers assez particulier. Un astéroïde a anéanti 80 % de la population de la planète, et le nombre d’humains ne cesse de diminuer. Des gangs sanguinaires et sans pitié écument les routes et la tyrannique Autorité cherche à diriger les survivants d’une main de fer. Vous incarnez Walker, dernier Ranger du Wasteland et grain de sable dans les rouages de l’Autorité, laissé pour mort après la ruine de son foyer. Avec des combats de véhicules délirants, un chaos total en vue subjective avec des super-pouvoirs et un monde ouvert où règne la folie, vous traverserez un désert impitoyable et affronterez des gangs sadiques pour trouver les outils et la technologie nécessaires pour anéantir définitivement le règne oppressif de l’Autorité.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox