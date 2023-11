Free Mobile plutôt lent sur le déploiement de la 5G, surtout sur la fréquence apportant le plus de débit

L’opérateur est encore une fois celui ayant activé le moins de nouveaux sites 5G face à la concurrence et prend clairement du retard sur la bande 3.5 GHz.

Toujours leader sur le nombre de sites déployés, mais dernier en termes de rythme, Free Mobile avance à petit pas sur la 5G. . L’ANFR a dévoilé cette semaine son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom pour le mois d’octobre 2023. En comptant les mutualisations, 34 257 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels et la quasi-totalité de ces implantations sont autorisées sur des sites déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G : seuls 8 sites n’hébergent que de la 5G.

Free Mobile est toujours l’opérateur proposant la plus grande couverture 5G de l’Hexagone avec 18143 sites actifs , contre 11 723 chez Bouygues Telecom, 10 463 chez SFR et Orange ferme la marche avec 8166 sites actifs. La dynamique reste la même avec trois stratégies distinctes : Free compte sur une forte couverture en misant sur la bande-fréquence 700 MHz tout en déployant à son rythme et là où il en a besoin la bande reine (3.5G Hz), quand Orange pour sa part déploie presque uniquement sur cette bande-fréquence qui apporte plus de débit. SFR et Bouygues quant à eux optent pour utiliser la bande 2100 MHz en complément de la 3.5 GHz.

La stratégie de Free Mobile lui permet ainsi de proposer sa 5G à 92% de la population française, en utilisant une bande fréquence plus basse qui porte plus loin et traverse mieux les murs, en échange de performances moindre par rapport aux bandes plus hautes (2100 MHz et 3.5GHz).

Free Mobile a rendu 155 nouveaux sites opérationnels sur le mois d’octobre 2021, dont 149 utilisant la bande 700 MHz. Même au global, il est ainsi l’opérateur ayant le moins déployé des quatre, Orange ayant activé 299 nouvelles installations, toutes en 3.5 Ghz, Bouygues Telecom compte 196 nouveaux sites actifs et SFR pour sa part en a mis 271 en service. Sur le plan de la 3.5 GHz, permettant d’atteindre des débits plus importants, l’opérateur est toujours assez en retard. Il a ajouté seulement 89 supports, quand Orange approche des 300 nouveaux sites , SFR en a pour sa part lancé 182 et Bouygues pour sa part comptabilise 121 nouvelles activations sur le mois s’étant écoulé. Ainsi, quand Orange comptabilise 8093 sites 3.5 GHz actifs, Free Mobile n’en compte que 5294, tandis que SFR et Bouygues sont au coude à coude avec respectivement 7158 et 7038 sites opérant sur cette bande.

La stratégie de Free Mobile est de concentrer la bande 3,5 GHz dans les zones denses où il y a des engorgements sur les réseaux, mais aussi là où il constate une surcapacité 4G en zone rurale. L’opérateur l’assure, il respectera tous les engagements pris lors de l’attribution de cette fréquence. Il ne s’agit donc pas pour lui de se lancer dans la course à celui qui comptera le plus de sites équipés.

