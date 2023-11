Orange déploie une nouvelle interface pour la télévision en direct sur les Livebox

Orange déploie actuellement une nouvelle interface pour la télévision en direct. Cette nouvelle interface simplifie plein de manipulations.

Une utilisation plus simple pour les utilisateurs de la TV d’Orange. Orange a choisi de revoir l’ergonomie de l’interface de la télévision en direct en la simplifiant. Cette interface permettra d’accéder plus facilement aux réglages sans quitter le programme et il sera possible d’accéder à plus d’informations.

La nouvelle interface apporte un nouveau bandeau de contrôle qui apparaitra dès que vous commencerez à visionner une chaîne, puis il disparaitra automatiquement au bout de quelques secondes. Pour le faire réapparaitre, il suffira d’appuyer sur le bouton ok de la télécommande.

Le nouveau bandeau de contrôle vous permettra d’accéder aux fonctions suivantes :

mettre le programme en pause

revenir au direct lorsque vous rattrapez un programme mis en pause

lancer l’enregistrement du programme

afficher les informations détaillées du programme avec la touche “i”

changer la langue ou modifier les sous-titres avec l’icône en forme de bulle

modifier la qualité d’image depuis l’icône des paramètres

sélectionner l’édition régionale de France 3 de votre choix

retrouver un zapping pour voir les programmes en cours et à venir

accéder au replay de la chaîne

Source : alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox