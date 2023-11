Free Mobile jugé trop frileux, des inquiets chez SFR… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Et si Free Mobile prenait un peu trop son temps ?

Pas de spectre, et pas de terminaux compatibles en France, Free Mobile n’est pas vraiment intéressé par la bande 26 GHz à l’heure où l’attribution de cette fréquence n’est plus la priorité en France. Pourtant, Orange s’est montré enthousiaste à l’idée de créer de nouveaux usages via son utilisation. Ajouté à la déclaration de l’opérateur montrant très peu d’enthousiasme pour les SMS sur WiFi, certains se posent la question : pourquoi Free est plutôt derrière en ce qui concerne les technologie mobile ? Des éléments de réponses sont avancés dans les commentaires…

SFR met fin au coaxial, cela en inquiète certains

En juillet dernier, certains abonnés disposant d’une connexion passant par le réseau câblé de SFR recevaient des mails les informant de la fin des services de câble coaxial. Dans les environs de Nevers, en Bourgogne-Franche Comté, la connexion a été coupée le 26 octobre dernier mais des abonnés n’ayant pas reçu ou pas lu le mémo envoyé par leur opérateur se retrouvent dans l’embarras. Les offres THD de SFR existent encore à travers l’Hexagone et certains s’inquiètent de se retrouver dans la même situation.

Une idée intéressante pour Freebox Connect

Depuis le 2 novembre, une aide en cas de panne internet a été ajouté à l’application Freebox Connect via une nouvelle mise à jour 1.21. “Si votre iPhone est connecté en WiFi à votre Freebox alors qu’elle a perdu internet, vous serez redirigé vers l’assistance”, indique Free qui à la suite d’une période de test concluante, a décidé de proposer cette nouvelle fonctionnalité en version grand public sur iOS. Une nouveauté qui a entraîné un brainstorming chez nos lecteurs, qui voient l’opportunité de proposer un service assez intéressant pour les abonnés Freebox. De là à ce qu’elle soit réalisée…

Que va devenir le réseau ADSL ?

Le vol de cuivre est un vrai fléau contre lequel Orange doit lutter. Chaque vol occasionne des interventions de la part de techniciens qui cherchent à rétablir la connexion pour les abonnés en bout de ligne. Mais l’ADSL doit s’arrêter, d’ici 2030. Qu’adviendra-t-il alors du cuivre déployé à travers la France ?

Une exclusivité Orange pas vraiment regrettée

“Féerie, poudre magique, lutins & rennes, sont de retour pour que Noël soit encore plus beau”, la Chaîne du Père Noël reprendra du service du 25 novembre au 7 janvier en exclusivité sur la TV d’Orange. Une bonne nouvelle pour ceux voulant se plonger dans cette ambiance, mais nos lecteurs assez taquins n’y voient pas vraiment un argument commercial suffisamment convainquant pour passer chez l’opérateur historique…

