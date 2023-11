Seulement 52 modérateurs gèrent 13 millions d’utilisateurs de X en France

Un rapport de transparence, imposé par les nouvelles lois européennes, a été dévoilé par X.

Dans le cadre du DSA (Digital Services Act), X et ses concurrents sont contraints de fournir un rapport de transparence sur le contrôle des contenus. Concernant la France, le rapport indique une modération plutôt faible. En effet, seulement 52 personnes composent l’équipe de modération pour 13 millions d’utilisateurs en France. Ce qui représente un problème lorsque l’on sait que l’hexagone est au premier rang en matière de signalement de contenus violents et haineux, loin devant l’Allemagne et l’Espagne. Cependant, X a indiqué qu’une grande partie des contenus en France était modérée de façon automatique.

La modération des contenus sur X en France a abouti à 16.288 suppressions de messages contre 7.160 en Allemagne et 7.743 en Espagne entre le 28 août et le 20 octobre 2023. Sur les 16.288 messages supprimés en France, on compte près de 4.300 messages de harcèlement et plus de 6.000 propos violents.

En octobre dernier, une enquête visant X a été ouverte pour la diffusion présumée de “fausses informations”, “contenus violents et à caractère terroriste” ou “discours de haine”.

